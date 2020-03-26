“داعش” يشمت بضحايا فيروس “كورونا”

2020/03/26 | 02:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت معرفات تابعة لمناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية #داعش منشوراً مصوراً يظهر شماتة عناصر الجماعة الجهادية بضحايا فيروس #كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من 21 ألف شخص حتى اليوم.وأظهر المنشور

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