فرنسا تغلق مطار أورلي بسبب كورونا

2020/03/26 | 02:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الفرنسية، تعليق مطار "أورلي" جنوب باريس بسبب فيروس كورونا.

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