اذا كنت في العراق و تعاني من هذا المرض عليك الحذر من كورونا … واتباع الاغذية المدرجة فورا :

2020/03/26 | 02:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قالت موقع ” boldsky“، إن فيروس كورونا هوسريع الانتشار ومن المعروف أنه يؤثر على الكلى، والقلب، والجهاز العصبي، والدم، والجهاز الهضمي، وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس الجديد.وفقًا لمركز الكلى الأمريكي إن هناك احتمال كبير أن يكون مريض الفشل الكلوى، معرضا لخطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا COVID-19 […]

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