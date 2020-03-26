تركيا تتهم 20 سعوديا بقتل خاشقجي

2020/03/26 | 02:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدرت النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الأربعاء لائحة اتهام بحق 20 مواطنا سعوديا بالتورط في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أوائل تشرين الأول عام 2018.وطالبت النيابة بموجب اللائحة بسجن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، بتهمة “التحریض على القتل المتعمد مع التصميم […]

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