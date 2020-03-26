محافظ كربلاء يعلن حالة

2020/03/26 | 03:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، حالة "الإنذار القصوى" في المحافظة في اجراء جديد لمنع تفشي فيروس كورورنا، مشددا على ان القوات الامنية ستبدأ بم...

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