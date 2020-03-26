2020/03/26 | 03:04 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، حالة "الإنذار القصوى" في المحافظة في اجراء جديد لمنع تفشي فيروس كورورنا، مشددا على ان القوات الامنية ستبدأ بم...
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يعلن حالة "الإنذار القصوى"
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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