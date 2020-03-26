المناعة تحتاج إلى حصة بروتين كاملة

2020/03/26 | 03:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /المناعة القوية هي الدرع التالي في مواجهة فيروس كورونا بعد النظافة وتقليل الاختلاط الاجتماعي.وتتطلّب المناعة نظاماّ غذائياً متوازناً، ويأتي في صدارة المغذيات الضرورية البروتين، لأن خلايا المناعة تتكوّن منه بشكل أساسي.ويعني ذلك أن أكل القليل من البروتين لن يكون في صالح تقوية المناعة.وإنما الحصول على الحصة الكاملة.وتحث التوصيات المرأة الحامل […]

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