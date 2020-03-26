أميركا: شاب يلعق المنتجات لنشر كورونا

2020/03/26 | 03:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب أمريكي وهو يلعق الزجاجات الموجودة في أحد رفوف سوبر ماركت في ولاية ميزوري، متحديا بذلك قرارات الحجر الصحي المتخذ من قبل السلطات.ويقول الشاب المجهول الهوية في الفيديو: “مَن الذي يخاف من فيروس كورونا؟”، ثم يخرج لسانه ويمرره على الزجاجات التي كان معظمها يتعلق بالمنظفات.ويواجه […]

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