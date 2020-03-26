2020/03/26 | 03:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت محافظة كربلاء في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، عن اتخاذها حالة الإنذار القصوى في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه داخلها، جاء ذلك في بيان مقتضب لمحافظ كربلاء تلقت وكالة أين نسخة منه، حيث أعلن عن حالة الإنذار القصوى في كافة أنحاء المحافظة، وذكر، إلى أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ستبدأ فجر اليوم الخميس بسجن كل من يخرق حظر التجوال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة كربلاء تعلن عن حالة إنذار قصوى لمواجهة فيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة كربلاء تعلن عن حالة إنذار قصوى لمواجهة فيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).