وكيل هالاند يوضح أسباب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

2020/03/26 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف والد لاعب فريق بوروسيا دورتموند ووكيل أعماله إيرلينج هالاند، عن السبب وراء فشل انتقال نجله إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في موسم الانتقالات الشتوي الماضي.

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