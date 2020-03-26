بعبارة “لعيون الاردن” 100 الف دولار من مستثمر عراقي

2020/03/26 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعلن المستثمر العراقي في الاردن ليث الحميري بالتبرع بـ ١٠٠ الف دولار دعما لجهود وزارة الصحة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.ووفقا لصورة متداولة للشيك ، فقد كتب الحميري بعد المبلغ عبارة ” تبرع لعيون الأردن”.

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