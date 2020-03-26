سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/03/26 | 04:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بسقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وأخبر المصدر "الغد برس" ان صاروخين سقطا على المنطقة الخهضراء حيث تتواجد السفارة الامريكية وسط بغداد.واضاف المصدر، ان فور سقوط الصاروخين سمع دوي انفجارين على الاقل، مشيراً الى ان صافرات الانذار في السفارة الامريكة سمع صوتها متزامنا مع دوي الانفجارات.

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