كيف نتجنب حدوث وباء السل؟

2020/03/26 | 04:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أنه لتجنب حدوث وباء السل، من الضروري معالجة المصابين وفق طرق العلاج الموصى بها وضمان حصولهم على الأدوية اللازمة للعلاج.

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