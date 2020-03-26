2020/03/26 | 04:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط 3 صواريخ في المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
افاد مصدر امني، فجر اليوم الخميس، بسقوط عدد من الصواريخ على المنطقة الخضراء، وسط بغداد.
وقال ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط 3 صواريخ في المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سقوط 3 صواريخ في المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).