2020/03/26 | 04:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، فجر اليوم الخميس، بسقوط عدد من الصواريخ على المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وقال ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سقوط 3 صواريخ في المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سقوط 3 صواريخ في المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).