كيف تغسل ملابسك للوقاية من كورونا؟

2020/03/26 | 04:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يغفل الكثيرون عن أهمية غسل وتنظيف الملابس للوقاية من فيروس كورونا، على الرغم من أنها يمكن أن تشكل بيئة خصبة لنقل الفيروس.وتشير الإرشادات الرسمية التي أصدرتها لجنة الصحة الوطنية في الصين، إلا أن فيروس كورونا المستجد، لا يمكن أن يعيش إذا تعرض لدرجة حرارة 56 مئوية لمدة تزيد عن 30 دقيقة.وأوضحت […]

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