2020/03/26 | 04:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}يظهر هذا المقطع سماع اصوات انفجارات يقال إنها تمت بإطلاق ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد، ولم يعرف تفاصيل أكثر عن مصدر الاطلاقات او نتائج القصف، يذكر ان السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء قد تعرضت للعديد من القصف في الفترة الماضية خصوصا بعد استهداف القوات الأمريكية لسليماني والمهندس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو...أصوات انفجارات داخل المنطقة الخضراء ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو...أصوات انفجارات داخل المنطقة الخضراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).