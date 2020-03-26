2020/03/26 | 04:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يقتضي التباعد الاجتماعي الذي ينصح به الخبراء لتجنب التقاط فيروس كورونا منع التجمعات الكبيرة ومن بينها حفلات الزفاف، وهذا ما أدى إلى تأجيل عدد كبيرمن الحفلات التي كان من المفترض إقامتها مع حلول فصل الربيع.وإذا تأجل حفل زفافك بسبب فيروس كورونا، نقدم لك مجموعة من النصائح للتعامل مع الموقف، بحسب صحيفة واشنطونيان: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تفعلين إذا تأجل زفافك بسبب فيروس كورونا؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا تفعلين إذا تأجل زفافك بسبب فيروس كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).