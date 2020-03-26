2020/03/26 | 05:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو لمواطن مصري يقف أمام أحد المساجد مدعيا أنه “المهدي المنتظر” وذلك في إحدى المحافظات.وقال المدعي في الفيديو: “يا أيها الناس..أنا المهدي المنتظر..بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها..أخبر عني محمد رسول الله..وقد بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها..أنا المهدي..أنا المهدي رسول الله عيسى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصري يدعي أنه المهدي المنتظر بزمن كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصري يدعي أنه المهدي المنتظر بزمن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).