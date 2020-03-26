بكاء غدير السبتي بعد إصابة ابنتها بكورونا

2020/03/26 | 05:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد تأكيد إصابة ابنتها ​أسماء القبندي​، بفيروس كورونا المستجد COVID-19، أطلت الممثلة الكويتية ​غدير السبتي​ في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.وقالت غدير:”أنا طبعًا لبست لإن تو دقوا علينا المستشفى لإن طلعت نتيجة بنتي إيجابية والحين الإسعاف جايين ياخدونها ونتيجتي أنا بالانتظار ادعوا إن شاء الله ما في شيء، […]

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