رغم الجريمة .. نانسي عجرم تواصل مشوارها في مصر

2020/03/26 | 05:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعيد المغنية اللبنانية نانسي عجرم تجربة تقديم شارات المسلسلات التلفزيونية المصرية، بعد العديد من التجارب السابقة، وهذه المرة تم التعاقد معها على غناء شارة مسلسل “سكر زيادة”.، رغم الجدل الكبير الذي حصل بعد أن أقدم زوجها على قتل أحد الأشخاص في منزلهما.المسلسل من بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، والشارة […]

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