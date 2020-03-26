الإفتاء المصرية: كورونا غير مذكور في القرآن

2020/03/26 | 06:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كذبت دار الإفتاء المصرية منشورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي به بعض آيات من القرآن كدليل على أن فيروس كورونا مذكور في القرآن.وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الأمر هو تدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله، متابعة: “نحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء، فعلاج هذا […]

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