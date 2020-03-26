اعتقال سعودية دعت لكسر حظر التجول

2020/03/26 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه تم القبض على فتاة ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تحرض على مخالفة الأمر الملكي بمنع التجول في البلاد مساء⁩.وقال المصدر، اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء جاء “بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل […]

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