قصف صاروخي يستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

2020/03/26 | 07:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائط إعلام عراقية خبر هجوم بصواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد وانطلاق صفارات الإنذار من السفارة الأميركية الواقعة في نطاق المنطقة....

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