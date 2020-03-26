نانسي عجرم ونجل محامية قتيل منزلها في صورة أحدثت ضجة

2020/03/26 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أحدثت صورة تجمع بين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وابن رهاب بيطار، محامية قتيل منزل المطربة، الذي قتل على يد زوجها، طبيب الأسنان، فادي الهاشم، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.وفور تداول الصورة، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حولها، إذ رأى بعضهم أن الصورة كشفت هدف البيطار من كل القضية، وهي الشهرة والظهور.بينما […]

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