حقيقة وفاة محمود ياسين

2020/03/26 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شائعة تفيد بوفاة الفنان الكبير محمود ياسين، الذي اختفى تماما من على الساحة الفنية منذ عدة سنوات، بعد معاناته من عدة أمراض.الخبر نفاه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ثم نفاه أيضا عمرو محمود ياسين، نجل الفنان محمود ياسين، مؤكدا أن والده بخير، وأكد […]

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