وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في بابل جنوب بغداد

2020/03/26 | 07:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في العراق عن وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في بابل جنوب العاصمة بغداد....

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