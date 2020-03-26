خلال 24 ساعة .. هزة ارضية ثانية تضرب مدينة عراقية قرب ايران

2020/03/26 | 07:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية فجر اليوم الخميس قضاء مندلي التابع لمحافظة ديالى المحاذية لإيران.

وسجلت المراصد الزلزالية العراقية هزة بقوة 3.0 وفق مقياس رختر فجر يوم 26/3 وتحديدا في الساعة 1:12:51 بالتوقيت المحلي تبعد 12كم شمال غرب مندلي لم يثبت الشعور بها لحد الان.

و وقعت هزة ارضية بقوة 3.2 على مقياس رختر فجر امس الاربعاء في القضاء ذاته.

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