تعرض المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد لقصف صاروخي

2020/03/26 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني وشهود عيان فجر اليوم الخميس بتعرض المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد الى هجوم بثلاثة صواريخ.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، ان احدى الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الامريكية، والاخرين امام بوابة قيادة عمليات بغداد.

واضاف المصدر والشهود انه تم سمع صفارت الانذار اطلقت في المنطقة المحصنة عقب الهجوم.

هذا ولم يصدر اي تعليق من السلطات الامنية العراقية.

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