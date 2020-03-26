وزير داخلية العراق يصل الفلوجة في محافظة الانبار

2020/03/26 | 08:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير داخلية العراق ياسين الياسري مساء أمس الاربعاء، إلى مدينة الفلوجة في محافظة الانبار، حسبما أفادت بذلك وكالة الانباء العراقية (واع)....

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