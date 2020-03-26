شاهد: الصحاف ينفى طرد طلاب عراقيين من ايران

2020/03/26 | 08:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السلطات الايرانية والعراقية انباء كاذبة تداولتها بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول طرد عدد من الطلاب الجامعيين العراقيين من ايران، و...

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