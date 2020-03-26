ترامب يعلن حالة طوارئ في ثلاث ولايات .. والف وفاة بكورونا في امريكا

2020/03/26 | 08:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

وأكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية أزمة مواجهة كورونا أن حزمة التحفيز أمام الكونغرس هي الأكبر في تاريخ البلاد، مضيفا أنه "إذا اضطررنا للعودة إلى الكونغرس لمساعدات إضافية سوف نفعل".

وتابع: "مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا.



ينتظرنا الكثير من العمل لمكافحة هذا الوباء".

وشدد الرئيس الأميركي على إبقاء الشركات الأميركية قوية ومستمرة في العمل، موضحا "نركز حاليا على دعم الشركات الأميركية".

واعتبر ترامب أن تأجيل أولمبياد طوكيو كان قرارا صائبا من الحكومة اليابانية.

وأظهرت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الأربعاء، أنّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة بلغ 1031 وفاة بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبرياً إصابتهم بالوباء في هذا البلد 68 ألفاً و572 شخصاً.

وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

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