2020/03/26 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه مشوارفي أجواء الكورونا !تباشير ربيع هذا العام ..
رأيته اليوم حزيناً , لا أحد يتغزل بمتغيرات الأرض , وجديد أثوابها البهيجة العطِرةزنابق النرجس الصفراء والتوليب الهولندية الشهيرة , على ضفاف البحيرات والجداول , ألأشجار المزهرة الوردية والبيضاء في الشوارع والحدائق وحيدة ..
لا أحد يستظل ويشدو بها ..
تشكو روادها وزوارها محبي الطبيعة والجمال والتصوير ..في أعالي الأشجارالجانبية حيث صمود الأعش......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - مشوار في أجواء الكورونا !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رأيته اليوم حزيناً , لا أحد يتغزل بمتغيرات الأرض , وجديد أثوابها البهيجة العطِرةزنابق النرجس الصفراء والتوليب الهولندية الشهيرة , على ضفاف البحيرات والجداول , ألأشجار المزهرة الوردية والبيضاء في الشوارع والحدائق وحيدة ..
لا أحد يستظل ويشدو بها ..
تشكو روادها وزوارها محبي الطبيعة والجمال والتصوير ..في أعالي الأشجارالجانبية حيث صمود الأعش......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - مشوار في أجواء الكورونا !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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