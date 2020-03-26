مريم نجمه - مشوار في أجواء الكورونا !

2020/03/26 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه مشوارفي أجواء الكورونا !تباشير ربيع هذا العام ..رأيته اليوم حزيناً , لا أحد يتغزل بمتغيرات الأرض , وجديد أثوابها البهيجة العطِرةزنابق النرجس الصفراء والتوليب الهولندية الشهيرة , على ضفاف البحيرات والجداول , ألأشجار المزهرة الوردية والبيضاء في الشوارع والحدائق وحيدة ..لا أحد يستظل ويشدو بها ..تشكو روادها وزوارها محبي الطبيعة والجمال والتصوير ..في أعالي الأشجارالجانبية حيث صمود الأعش......

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