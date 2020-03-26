زاهد عزت حرش - ما بين برهوم والبلاشفة (1)

2020/03/26 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زاهد_عزت_حرش زاهد عِزَّت حَرَش كلّ كتاب وافٍ، هو عبارة عن تجربة حياة.إن يكُن بذلك له علاقة بالواقع، أو إن يكُن من خلال تجربة كتابة إبداعيّة يتماها فيها الواقع بالخيال.فكلّ كتاب يحمل في خباياه عبرة ما.وهنا، ليس من المفروض أن نُحَمِّل الكاتب والكتاب هواجسنا ليتحدّث عنها، بل علينا أن ندخل إلى رحابه برحابة صدر وشغف طاهر، كي نستطيع أن نستشفّ منه ما يريد."فكلّ على قدر الزّيت فيه يضاءُ" مظفّر النّواب.

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