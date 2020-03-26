زهير الخويلدي - الخطاب الفلسفي عن الفعل بين فنومينولوجيا الكلام والتصور التحليلي

2020/03/26 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي استهلال:" من الضروري ألا تكون هذه الأزمة في الكلام الفلسفي غير صحية، ولو ربطناها بالتباس الوجود نفسه فإنها بالإمكان أن تصبح صحية جدا "1 حصل سوء تفاهم تاريخي بين الفلسفة القارية والفلسفة التحليلية ناتج عن التباعد الجغرافي والمنهجية المعتمدة والرهانات المستهدفة من الطرفين وصل الى حد تبادل الاتهامات والتنازع حول المشروعية المعرفية والبحث المتعسف عن الاستقلالية وابراز الخصوصية المذهبية.لكن و......

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