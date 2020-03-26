التحالف الاميركي يعلق أنشطته بالعراق وفرنسا تنسحب

2020/03/26 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر التحالف الأميركي في العراق اليوم الخميس في بيان، تعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية....

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