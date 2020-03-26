شاهد بالجدول: عدد الإصابات والوفيات بكورونا في دول الشرق الأوسط.. ماترتيب العراق؟

2020/03/26 | 09:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت منظمة الصحة العالمية جدولًا يتضمن عدد الإصابات الكلية المشخصة والوفيات وحالات الشفاء في دول الشرق الأوسط والتي تضمنت بيانات 22 دولة.وأظهر الجدول الذي اطلعت عليه “يس عراق”، نسب الاصابات والوفيات وحالات الشفاء في 22 دولة شرق المتوسط، بينها العراق.وأظهر الجدول تصدر إيران باقي الدول في عدد الإصابات تتبعها […]

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