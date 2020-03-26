2020/03/26 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وتمدد إغلاق المدارس والجامعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 09:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وتمدد إغلاق المدارس والجامعات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وتمدد إغلاق المدارس والجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).