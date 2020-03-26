الصادقون النيابية: سنرفض الزرفي لمواقفه من اغتيال قادة الحشد الشعبي

2020/03/26 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، الخميس، ان كتلته سترفض المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي حتى لو تم تمريره داخل البرلمان بسبب مواقفه وخاصة ماصدر منه من موقف بعد اغتيال قادة الحشد على يد القوات الامريكية.وقال كريم في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “رفض الكتل الشيعية للزرفي وخاصة صادقون ليس لشخصه وانما […]

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