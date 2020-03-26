تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بكورونا في اربيل

2020/03/26 | 09:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان المصابين الجدد هم امرأة تبلغ من العمر 32 عاما، ورجلان احدهما يبلغ من العمر 30 عاما والاخر 32 عاما.

واوضح البيان ان هؤلاء المصابين جميعهم اقرباء حالة الاصابة التي سُجلت امس في اربيل .

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