إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وتمدد إغلاق المدارس والجامعات وتعليق التجمعات العامة

2020/03/26 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قررت السلطات الإيرانية، الخميس (26 اذار 2020)، حظر السفر بين المدن، وتمديد قرار إغلاق المدار...





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