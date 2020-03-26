وفيات كورونا في أمريكا تصل إلى 1000 وفاة وعدد الإصابات 68 ألفاَ

2020/03/26 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1031 حالة، في...





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