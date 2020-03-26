2020/03/26 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية صحة محافظة المثنى، ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا الى 9 حالات.
وذكرت المديرية في بيان مقتضب أن “مدينة واسط سجلت إصابتين جديدتين بفايروس كورونا”.
تجدر الإشارة الى ان حالة واحدة تماثلت للشفاء في المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع المصابين بـ”كورونا” إلى 9 في المثنى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت المديرية في بيان مقتضب أن “مدينة واسط سجلت إصابتين جديدتين بفايروس كورونا”.
تجدر الإشارة الى ان حالة واحدة تماثلت للشفاء في المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع المصابين بـ”كورونا” إلى 9 في المثنى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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