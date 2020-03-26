ارتفاع المصابين بـ”كورونا” إلى 9 في المثنى

2020/03/26 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية صحة محافظة المثنى، ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا الى 9 حالات.وذكرت المديرية في بيان مقتضب أن “مدينة واسط سجلت إصابتين جديدتين بفايروس كورونا”.تجدر الإشارة الى ان حالة واحدة تماثلت للشفاء في المحافظة.

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