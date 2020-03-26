شرطة البصرة: ضبط نحو 530 عجلة مخالفة لحظر التجوال

2020/03/26 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية شؤون الافواج الطوارئ في قيادة شرطة البصرة، الخميس، بضبط 50 شخصا و523 عجلة من المخالفين لحظر التجوال في البصرة.وذكر بيان للمديرية، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “قوة الصدمة التابعة لمديرية شؤون الافواج الطوارئ في قيادة شرطة البصرة ضبطت خمسين مخالفاً لحظر التجوال الصحي، فضلاً عن خمسمائة وثلاثة وعشرين عجلة مخالفة امس […]

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