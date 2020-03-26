ارتفاع عدد المصابين بكورونا في كردستان إلى 103 إصابات وشفاء 27 حالة

2020/03/26 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالإقليم إلى 203 إصابات.وقالت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز” إن “حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان ارتفعت إلى 103 إصابات”.ولفتت إلى، “تعافي 27 حالة، ووفاة حالتي”.وأعلنت الوزارة، اليوم، تسجيل ٣ حالات اصابة بفيروس كورونا جديدة في اربيل .

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