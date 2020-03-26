مباراة بأبطال أوروبا تسبت في وفاة 500 شخصا بفيروس كورونا

2020/03/26 | 09:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية أن المباراة التي جمعت فريقي أتلانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، تسببت في حدوث كارثة.ونقلت الصحيفة عن الدكتور […]

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