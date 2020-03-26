محمد نفاع - العضوية في الحزب الشيوعي والالتزام

2020/03/26 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نفاع نعرف الكثيرين، من الذين كانوا في الحزب، واعتكفوا، لأسباب مختلفة يدّعونها، والبعض يقول انا شيوعي في فكري لكنني لا أستطيع الالتزام بحضور الاجتماعات وغيرها، وفئة أخرى ليست منظمة في الحزب وتصرخ: أنا شيوعي وسأموت شيوعيا.هذه الأسباب والادعاءات كم تبدو واهية وغير مقنعة أمام أهمية العضوية في الحزب والالتزام ليس فقط بخطه السياسي والفكري بل في التنظيم أيضا.بعد اختراعات غورباتشوف في اعادة البناء، وا......

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