نائب لـ”العهد نيوز”: الاعتقال العشوائي واكتظاظ السجون يقلقنا بأزمة “كورونا”

2020/03/26 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب ستار جبار، تشخيص عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في منطقة الزعفرانية والأمين وهذه الإصابات لا تشكل خطورة على المناطق المجاورة، مؤكدا أن مايقلنا في الوقت الحالي هو عمليات الاعتقال العشوائية لبعض المواطنين واكتظاظ السجون بالموقوفين”. وقال جبار في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس ان “هناك اعتقلات لعدد من العوائل بسبب خلافات عشائرية […]

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