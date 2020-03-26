تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا موزعة على محافظتين

2020/03/26 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل العراق 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم الخميس، حيث توزعت اصابتان في محافظة واسط و3 أخرى في محافظة أربيل بإقليم كردستان.وقالت دائرة صحة واسط في بيان تلقى “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم تسجيل حالتين لإصابة موجبة لمرض كورونا المستجد لسيدة وابنها من منطقة التنمية شمال المحافظة وضعهم الصحي […]

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