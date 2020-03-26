الصادقون لـ”العهد نيوز”: رئيس الجمهورية عرض السلم المجتمعي للخطر

2020/03/26 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي هجوما لاذعا على رئيس الجمهورية برهم صالح، متهما اياه تعرض السلم المجتمعي للخطر.وقال الخزعلي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس ان “تكليف عدنان الزرفي يعد مرفوض من قبنا كنواب عن صادقون وعن قوى الاغلبية الشيعية”. وأكد أن “رئيس الجمهورية تعمد بشكل واضح وصريح اختيارك شخصية جدلية […]

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