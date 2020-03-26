الإعلام الأمني: سقوط صاروخين قرب قيادة عمليات بغداد مصدرهما النهضة

2020/03/26 | 09:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت خلية الإعلام الأمني، الخميس، سقوط صاروخين كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات بغداد.وذكرت الخلية، في بيان ، إن "صاروخين كاتيوشا سقطا بزقت متاخر من الليل، بالقرب من قيادة عمليات بغداد".وأضافت: "حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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