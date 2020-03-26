بجهود استثنائية من الحمداني.. تأمين طائرة عسكرية لنقل عدد من كبار الفنانين العراقيين من أربيل لبغداد

2020/03/26 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الخميس، تأمين طائرة عسكرية لنقل وفد فني كبير من أربيل إلى بغداد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “جهودٌ إستثنائية من قِبلِ وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني تكللت بالنجاح بتأمين طائرة عسكرية لنقل عدد من كبار الفنانين العراقيين من محافظة أربيل إلى العاصمة بغداد”.[…]

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